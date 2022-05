Monkey Island-skaperen Ron Gilbert er skuffet over fansen

HQ

Return to Monkey Island ble annonsert forrige måned, og det er ingen ringere enn Ron Gilbert som står bak prosjektet. De aller fleste fans er selvsagt veldig glade for dette, men det er fortsatt noen som selvfølgelig har synspunkter og mener at ting skal være på en bestemt måte.

Gilbert er ikke helt fornøyd med dette og tar opp saken i et langt innlegg på bloggen sin, der han referer til et innlegg han skrev for ni år siden om hvordan Monkey Island kunne ha sett ut om han lagde det da. Kort oppsummert noen tanker og ideer om en potensiell oppfølger. Selvfølgelig har noen tatt dette som direkte løfter og ikke skjønt at mye kan skje på ni år, og det har gjort Gilbert litt irritert da han føler han nå blir presset av fansen til å lage et spill han ikke har lyst til.

Han avslutter det hele med å peke en finger mot noen av de mest dedikerte tilhengerne av den legendariske spillserien, som ser ut til å ikke ønske at han skal få realisere visjonen han nå har. Selvfølgelig synes han det er trist, men han lover også at han vil laget et spill som de vil elske, så lenge han får gjøre det på sin egen måte.