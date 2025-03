Monolith-grunnleggerne vurderer nyinnspillinger av Condemned-spillene

Monolith Productions er kjent for flere store spill som Blood, No One Lives Forever, F.E.A.R., Condemned og Shadow of Mordor. Alle disse ble overlatt til sin egen skjebne da Warner la ned studioet. Men håpet lever fortsatt, og en av studioets grunnleggere sier at han ønsker å lage nyinnspillinger av Condemned-spillene, men ber også fansen om ikke å ha for store forhåpninger, da dette bare er en idé for øyeblikket og ikke noe mer.

På sosiale medier skrev han :

Absolutt ingen løfter. Vennligst ha NULL forventninger. Dette vil ta meg litt tid.

For de av dere som husker det, ble Condemned: Criminal Origins opprinnelig utgitt i 2005, for nøyaktig 20 år siden, som et av de første spillene til Xbox 360. Det er fortsatt hyllet i dag for sin atmosfære og intense kamp, som det ble mer av i oppfølgeren Condemned 2: Bloodshot fra 2008.

Hadde du ønsket deg en nyinnspilling av de to Condemned-spillene, og hvilket av dem er din favoritt?