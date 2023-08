Monolith Productions ser ut til å utvikle flere DC-spill

HQ

Det rebootede DC-universet starter i 2025 med filmen Superman: Legacy, men film er ikke det eneste mediet der denne store endringen vil bli merkbar. Det kommer også flere videospill, og ett av dem er Wonder Woman, utviklet av Monolith Productions.

Men det ser ut til at det er mer enn ett prosjekt på gang, muligens også mer enn to, etter en ny stillingsannonse for en Executive Producer å dømme. Personen som søker skal "overvåke utviklingen av flere prosjekter", og det kreves også at vedkommende har "kunnskap om DC-franchisen".

Vi hadde ikke hatt noe imot et Peacemaker-spill, men hvilke franchiser Monolith Productions' kommende titler er basert på, kan diskuteres. Er det noen spesielle DC-karakterer du synes ville passe godt i et videospill?