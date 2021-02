Monopol får Sea of Thieves-utgave

Du ser på Annonser

Ofte når et popkulturelt fenomen blir stort nok, får det en egen Monopol-utgave. Sea of Thieves er tydeligvis intet unntak etter å ha nådd over 15 millioner spillere forrige sommer og siden det fortsatt å vokse. Ikke bare det, for spillet fikk nytt liv forrige uke da de startet med sesonger.

Derfor har Rare nå lagt til "Sea of Thieves X Monopoly" i sin Rare Store. Utover et sett Sea of Thieves-Monopol får du også noe til hovedspillet, nemlig Gold Curse Macaw (en gullpapegøye man kan ha som kjæledyr).

Dette er ikke første gangen et pirat-Monopol slippes (finnes allerede Pirates of the Caribbean-Monopol), men det ser fargerikt og flott ut med kule spillfigurer. Surf over til lenken ovenfor for å bestille deg et eksemplar sel.