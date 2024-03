Monopoly Gos markedsføringsbudsjett sies å være større enn de fleste AAA-spills utviklingsbudsjett.

HQ

Spill koster stadig mer penger å lage, det blir en stadig mer åpenbar og transparent situasjon. Men det det ofte snakkes mindre om, er markedsføringskraften som ligger bak mange spill.

Selv om det finnes lite informasjon om markedsføringskostnadene for mange store AAA-spill, har det kommet en ny rapport som avslører at markedsføringsbudsjettet for Monopoly Go nærmer seg 500 millioner dollar, ifølge et intervju med Game File (takk, Kotaku). Mobilspillet ble lansert i april 2023, noe som betyr at teamet bak spillet, Scopely, på mindre enn ett år har brukt betydelig mer på reklame og markedsføring av spillet enn det koster å utvikle de fleste AAA-titler.

Til sammenligning skal fjorårets Marvel's Spider-Man 2 ha kostet Insomniac rundt 300 millioner dollar og fem år å lage, mens Horizon Forbidden West og The Last of Us: Part II kostet Guerrilla og Naughty Dog henholdsvis 212 millioner dollar og 220 millioner dollar. Cyberpunk 2077 skal ha kostet CD Projekt Red rundt 440 millioner dollar totalt, og dette tallet inkluderer også markedsføring og utgiftene til Phantom Liberty -utvidelsen.

Selv om markedsføringsutgiftene til Monopoly Go virker enorme, bør det nevnes at spillet skal ha spilt inn rundt 2 milliarder dollar, noe som betyr at markedsføringsutgiftene utgjør rundt en fjerdedel av dette enorme beløpet.

Hvis du skulle være i tvil om mobilspillenes omfang og potensial, kan Monopoly Go tjene som eksempel. Til syvende og sist har vi jo alle telefoner, ikke sant?