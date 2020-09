Monster Boy and the Cursed Kingdom kommer til PS5 og Xbox Series

Du ser på Annonser

Utvikleren Game Atelier og utgiver FDG Entertainment meddeler at de skal slippe Monster Boy and the Cursed Kingdom til både PlayStation 5 og Xbox Series S/X.

Blant annet kan vi se frem mot native 4K-oppløsning samt støtte for 120 fps, men det kommer dog ikke til å støtte HDR, og det er heller ingen planer om fysiske utgaver. På Twitter skriver de at de som allerede eier Monster Boy and the Cursed Kingdom til PlayStation 4 eller Xbox One får gratis oppgraderinger.

Eksakt når det slippes til neste generasjon er enda ikke bekreftet.