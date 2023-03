Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 lanseres i dag på PlayStation, Xbox og PC.

Med offisielle førere og baner fra Supercross-sesongen 2022 vil du bli veiledet av racinglegenden Jeremy McGrath, som tar deg fra opplæringen hele veien til å bli "King of Supercross" i karrieremodusen.

Selv om du ikke er så interessert i racing kan du bruke sykkelen din i spillets åpne område, Supercross Park, et nytt tillegg med Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6. Det er til og med et rytmeminispill i shootout-løpene.

Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor: