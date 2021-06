Monster Harvest utsatt igjen

Monster Harvest, et kommende indiespill som tar inspirasjon fra både Pokémon og Harvest Moon, har blitt utsatt en andre gang. Spillet skulle egentlig lanseres den 6. juni, men ble utsatt til den 8. juli, og nå har det blitt utsatt enda en gang til den 19. august. Utvikler Maple Powered Games sier at dette blir den siste forsinkelsen og at grunnen til at de gjør det er for å kunne lansere det i best mulig stand.

De sier: "Delays are awful, we are sorry to let down our friends and fans, yet we want to make sure we dispatch Monster Harvest in the best shape possible so that our whole community will enjoy it. We realized how important it is to ensure high-quality support for as many regions as possible right from launch day, even if that means having to push back our release date by just over a month. We are shipping the game by August 19th, with no further days and it'll be worth it when we show what we have in store for you."

Har du ventet på Monster Harvest?

Takk, Nintendo Life