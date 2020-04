Monster Hunter Riders har allerede nådd fem millioner nedlastninger

Etter suksessen med Monster Hunter World er det ikke rart at Capcom ville slippe enda et påkostet spill i serien til smarttelefoner, og nå har de lansert Monster Hunter Riders.

"Free to play"-spillet ble lansert for bare to måneder siden i Japan til både Android og iOS - og nå avslører Capcom at spillet har seilet forbi fem millioner nedlastninger.

Capcom har hittil ikke bekreftet noen vestlig lansering, men forhåpentligvis går det ikke altfor lang tid før vi får besøke Felgia.