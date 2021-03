Monster Hunter Rise har allerede solgt fire millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

Å påstå at det Switch-eksklusive Monster Hunter Rise har fått en god start er en underdrivelse. Etter lanseringen på fredag meddeler Capcom at de allerede har solgt fire millioner eksemplarer (til butikk). Det er noe mindre enn Monster Hunter: World som solgte fem millioner eksemplarer på samme tid, men det kom som kjent til to plattformer, nemlig PlayStation 4 og Xbox One.

Monster Hunter Rise slippes også til PC i 2022, så vi utelikker ikke at Rise kan slå World i antall solgte eksemplarer etter hvert. Anders sin anmeldelse av Rise finner du her.

Takk, Nintendo Life