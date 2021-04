Monster Hunter Rise har allerede solgt over seks millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

Det var ingen tvil om at det seneste tilskuddet i Monster Hunter-serien, med undertittelen Rise, ville selge bra, men det er likevel imponerende at spillet allerede har nådd denne milepælen. Capcom avlører at spillet har solgt over seks millioner eksemplarer på litt over en måned. Slettes ikke verst!

Spillet er foreløpig kun tilgjengelig på Nintendo Switch, men neste år kommer det til PC også, og da vil salgstallet uten tvil få et ekstra push. Det blir spennende å se hvordan salgstallene til Rise ser ut i forhold til det uhyre populære World etter hvert.