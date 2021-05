Monster Hunter Rise passerer sju millioner solgte eksemplarer

Du ser på Annonser

Oppdatering 3.0 til Monster Hunter Rise ble nylig sluppet og gjorde et bra spill enda bedre ved å fjerne en del bugs samt at den la til nye monstre, oppdrag, rustninger, egenskaper og mer, som du kan lese alt om her.

Og Monster Hunter fortsetter å være en gullgruve for Capcom, som nå meddeler at Rise har solgt (til butikk) over sju millioner eksmeplarer. Sist vi hørte noe om salgstallene var sent i april og det betyr at det har økt med en million på bare én måned. For å takke fansen byr Capcom på Kamura Pack 3 som du får ved å snakke med Senri the Mailman.