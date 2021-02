Monster Hunter Rise skal komme til PC i 2022

Du ser på Annonser

Om nøyaktig en måned kommer Monster Hunter Rise eksklusivt til Nintendo Switch. Jeg sier eksklusivt siden Capcom stadig har poengtert at det ikke er planer om å bringe det til de andre konsollene eller PC. Frem til nå...

I et intervju med Fanbyte bekrefter Ryozo Tsujimoto og Yasunori Ichinose, henholdsvis produsent og regissør for spillet, at de lekkende Capcom-dokumentene stemmer og at de lager en PC-utgave av Monster Hunter Rise. Håpet er uansett at denne først skal komme en gang i 2022, så ventetiden blir i alle fall lang.