Monster Hunter Rise skal vises frem på torsdag

Mens de fleste venter på at årets første Nintendo Direct-sending skal annonserer har Capcom bestemt seg for å gi oss en liten smakebit før hovedretten.

Selskapet vil nemlig ha en såkalt Monster Hunter Digital Event-sending klokken 15 den 7. januar, og denne vil utelukkende fokusere på mer informasjon og gameplay fra Monster Hunter Rise. Hvor lenge den skal vare får vi ikke vite, men med litt over to måneder til lansering er det lov å håpe at den i alle fall er fylt med en god del spennende nytt.