Monster Hunter Rise: Sunbreak har allerede solgt tre millioner eksemplarer

Monster Hunter har lenge vært et fenomen i Japan, men det var først med lanseringen av Monster Hunter: World at serien virkelig slo igjennom i resten av verden.

I fjor kom Monster Hunter Rise til Nintendo Switch og senere PC, som også har solgt veldig bra. Nå kan Capcom meddele at spillets nye utvidelsespakke Sunbreak også har hatt en meget god start.

Siden lanseringen 30. juni har Monster Hunter Rise: Sunbreak solgt tre millioner eksemplarer - en ganske imponerende total i løpet av bare to uker.

"Capcom aims to continue growing sales over the long term, beginning with a free update for the game coming in August and continuing with additional game updates into the future," skriver den japanske utvikleren om sine fremtidsplaner.

Globalt har det blitt solgt mer enn 85 millioner eksemplarer i Monster Hunter-serien totalt siden det originale Monster Hunter ble lansert i 2004.