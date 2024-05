Monster Hunter-serien passerer 100 millioner solgte enheter

HQ

Å si at Monster Hunter -serien er en melkeku for Capcom er nok litt av en underdrivelse, ettersom videospillserien har vokst til å bli en av det japanske selskapets mest kjente og bestselgende franchiser totalt sett. Faktisk har serien gjort det så bra opp gjennom årene at den nå har passert milepælen på 100 millioner solgte enheter.

Capcom bekreftet akkurat dette i en ny pressemelding, der de uttalte at de i tide til seriens 20-årsjubileum har oppnådd denne bragden.

Som man kunne forvente med tanke på den enorme tilhengerskaren, leder Monster Hunter: World salgstoppen med en fjerdedel av det totale seriesalget på over 25 millioner enheter på verdensbasis. Capcom bemerker også at World har klart å sende ut minst 1 million enheter i året i de syv årene som har gått siden det kom, noe som viser at interessen for spillet fortsatt er til stede.

Etterfulgt av Monster Hunter Rise, som nå har passert milepælen på 15 millioner solgte enheter og solgt minst 2 millioner enheter i året siden debuten, hvorav 8 millioner av de totale enhetene kommer fra Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Capcom bemerker at de kommende Monster Hunter -prosjektene, inkludert neste års Wilds, har bidratt til å drive salget til denne monumentale milepælen.