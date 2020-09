Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin er på vei

De som følger spillverden ganske tett forventet nok å se et nytt Monster Hunter i dagens Nintendo Direct Mini, men vi fikk faktisk to.

For noen måneder etter at Monster Hunter Rise lanseres kommer Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin til Nintendo Switch også. Dette er selvsagt en oppfølger til 3DS-spillet som kom her til lands i 2017, og denne gangen skal vi som monsterridere finne ut hvorfor så mange Rathalos plutselig har forsvunnet. Noe stort mer nevneverdig enn det bekrefter ikke traileren, men vi vet i alle fall at det blir mulig å ri på og danne sterke bånd med både Rathalos og Anjanath. Samtidig skal det tilsynelatende være en slags sammenheng mellom Stories 2 og Rise, men akkurat hva vil annonseres senere.

Du ser på Annonser