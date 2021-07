Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin får masse gratis DLC utover høsten

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruing kommer den 9. juli til Nintendo Switch, men før det får du muligheten til å prøve det. Capcom meddelte i går at de den 25. juni...

Palamute slippes til Monster Hunter Stories 2 helt gratis

den 15 juni 2021 klokken 09:53 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Under Capcoms E3-konferanse i går kveld ble det avslørt at Palamute kommer til å dukke opp i Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin via en gratis oppdatering som slippes...