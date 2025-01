Monster Hunter: Wilds er nå det mest ettertraktede spillet på Steam

HQ

I fjor tiltrakk Capcoms monsterkjemper seg rekordmange spillere da det ble åpnet opp i offentlig beta på Steam i en periode, og appetitten for Monster Hunter: Wilds ser ut til å ha vokst seg enda større siden den gang. Nå har spillet klart å bli det mest ettertraktede på plattformen, og har overgått andre etterlengtede titler som Elden Ring Nightreign og Hollow Knight: Silksong.

Dette til tross for at det i skyggen av all hypen også er noen spørsmålstegn ved spillets ytelse. I løpet av betaperioden var dette en tilbakevendende hodepine for mange spillere, og det ble blant annet rapportert at selv de som var utstyrt med 4090-kort ikke kunne opprettholde en stabil bildefrekvens ved høyere oppløsninger.

Men med litt flaks har Capcom klart å fikse dette akkurat i tide til lanseringen om nesten nøyaktig en måned, og den 28. februar er det på'n igjen.

Gleder du deg til Monster Hunter: Wilds, og kommer du til å kjøre det på konsoll eller PC?