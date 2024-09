Monster Hunter: Wilds får ny trailer og "Begginer's Guide" på TGS med nye detaljer

HQ

Etter å ha avslørt utgivelsesdatoen har Capcom sluppet mye ny informasjon om Monster Hunter: Wilds på sin egen Tokyo Game Showcase. Det inkluderer en helt ny trailer, samt en 11-minutters "Begginer's Guide" med alt du trenger å vite om spillet.

Det inkluderer de nye karakterene som vil hjelpe deg på jakten, som handleren Alma, smeden Gemma eller Palicos. Nye monstre har blitt vist frem, inkludert små skapninger som vil få økosystemene til å føles mer levende ... og kanskje være følgeskader, som Balahara, som er i stand til å lage kvikksandfeller som vil oppsluke alle andre monstre i området.

Den siste traileren ble avsluttet med informasjon om forhåndsbestillinger: Hvis du forhåndsbestiller før 28. februar, får du et Guild Knight-lagdelt rustningssett og en Hope Charm Talisman. Du vil kunne velge mellom Standard Edition, Deluxe Edition og Premium Deluxe Edition, som kommer med bonuser og to kosmetiske DLC-er, som vil bli utgitt på et senere tidspunkt.

Monster Hunter: Wilds kommer på PC, PS5 og Xbox Series X|S 28. februar. Hvis du har lagre data fra Monster Hunter: World eller Iceborne, vil du få to rustningssett for Calicos.