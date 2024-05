Monster Hunter: Wilds viser store forbedringer i gameplaytrailer

HQ

Jeg kan tenke meg at mange Monster Hunter-fans sitter igjen med gåsehud etter å ha sett den første gameplaytraileren for Monster Hunter: Wilds.

Her får vi nemlig se hvordan omgivelsene i spillet kan brukes på mange forskjellige måter i kamp mot både små og store monstre. Dette vil igjen kunne endre hvordan områdene ser ut etter hvert, noe som også fremheves i Capcoms PlayStation Blog-innlegg. For eksempel får vi vite at monstrene også vil kunne endre oppførsel basert på hvordan omgivelsene ser ut. Vi loves også sømløs oppdragsaktivering slik at vi slipper lastetider og i overkant mye reising frem og tilbake, at alle figurer vil ha stemme og selvsagt en drøss med nye monstre - inkludert Doshaguma, Chatacabra, Ceratonoth, Dalthydon og Seikret, som alle vises i gameplaytraileren under.

I tillegg vil spillet tilby 14 våpentyper å leke seg med, en fokusmodus for å gjøre kampene mer tilgjengelige og andre endringer som bygger videre på det som allerede er bra i Monster Hunter: World.