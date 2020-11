Monster Hunter World: Iceborne har solgt 6,6 millioner eksemplarer

Monster Hunter World ble en enorm suksess for Capcom, og den påkostede utvidelsen Monster Hunter World: Iceborne har fulgt i samme fotspor. Nå meddeler Capcom at...

Nå har den femte gratisoppdateringen til Monster Hunter World: Iceborne kommet, og som du kanskje har forstått finnes det dermed masse nye ting å sjekke ut for alle...

PC-spillere måtte vente nesten sju måneder lenger på Monster Hunter: World, men Capcom lovet at de skulle prøve å gjøre slik at fremtidige oppdateringer ville komme...

Monster Hunter World får mer Horizon: Zero Dawn-innhold

den 21 august 2019 klokken 21:43 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

En av de første spesielle eventene Capcom annonserte for Monster Hunter: World da spillet ble lansert i fjor var en sammen med Horizon: Zero Dawn for PlayStation...