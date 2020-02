Monster Hunter-filmen virker mer som spillene i nye bilder

Det er ikke rart ble skeptiske da et av de første bildene vi fikk se fra den kommende Monster Hunter-filmen var av en person med moderne skytevåpen, men Paul W.S. Anderson og kompani forstår at det er greit å fokusere på velkjente elementer nå som filmen nærmer seg premiere.

Sony Pictures har nemlig offentliggjort to plakater hvor Milla Jovovich og Tony Jaa holder henholdsvis på et Giant Jawblade og en Great Hunter's Bow mens de er ute i en ørken. Forhåpentligvis betyr dette at vi får en trailer om kort tid også, for etter Detective Pikachu og Sonic the Hedgehog er det lov å håpe at filmen blir god.