Monster Sanctuary-oppdatering tilføyer nye vanskelighetsgrader og New Game Plus

Du ser på Annonser

Monster Sanctuary har blitt ganske godt mottatt av spillkritikere verden over, men det Pokémon-aktige Metroidvania-spillet er i ferd med å bli enda bedre. Den 20. april (allerede nå dersom du spiller på PC) får spillet en stor innholdsoppdatering som tilføyer en god del nytt for å holde spillet i live.

Den kanskje mest spennende tilføyelsen i oppdateringen er New Game Plus-modusen. Denne låses opp når du fullfører hovedhistorien og lar deg gjenoppleve eventyret med alle monstrene og mange av tingene du samlet ved første gjennomspilling. Her er også deler av opplærings-tekstene fjernet, siden man ikke trenger å læres opp på nytt, samt at alle monstrenes levler stilles tilbake til 1.

Oppdateringen tilføyer også nye vanskelighetsgrader: Casual og Master. Casual reduserer motstandernes helse samt skaden de påfører deg, og er altså den letteste modusen i spillet. Master, på den andre siden, er det stikk motsatte, og helse og skaden monstrene kan påføre er altså økt betraktelig.

Oppdateringen skal også forbedre matchmakingen og gjøre noen balanseendringer.

Du kan se en komplett liste over alle endringer her.