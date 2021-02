Monster Truck Championship får bedre utgaver på PS5 og Xbox Series i mars

Du ser på Annonser

Crash Bandicoot 4: It's About Time og Samurai Shodown er ikke de eneste spillene som får forbedrede utgaver på de nye konsollene i mars. Monster truck-simulatoren Monster Truck Championship, som originalt ble utgitt 11. november i fjor på PC, PS4, Switch og Xbox One blir også bedre den kommende måneden.

Den 11. mars slippes spillet på PS5 og Xbox Series, med støtte for 4K og 60fps. Som mange andre optimaliserte titler vil denne oppgraderingen være tilgjengelig gratis for de som allerede eier spillet på PS4 eller Xbox One.

Se skjermbilder fra den nye versjonen nedenfor.