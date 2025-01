Monsteret i The Witcher 4-traileren vil leke med din egen frykt

HQ

Selv om det ikke alltid er slik at vi må kjempe mot monstrene fra The Witcher-trailerne i spillene, pleier de som regel å gi noen flotte møter. Å ta ned Orianna the Bruxa i Blood and Wine, for eksempel, er en morsom kamp, selv om spillet ikke tvinger deg til å drepe henne. Det ser ut til at vi også vil kunne kjempe mot det enorme monsteret kjent som Bauk i traileren til The Witcher 4.

I en samtale med Gamertag Radio-medvert Parris Lilly avslørte spilldirektør på The Witcher 4 Sebastian Kalemba at Bauk er basert på serbisk folklore, og vi finner den i en av spillets nye regioner.

Bauk vil "leke med din egen frykt", sa Kalemba. Han la til at serien har endret hvordan den håndterer monstre nå. Før måtte du "forholde deg til et vanlig monster, og så hadde du mennesker som oppførte seg monstrøst. Her har du indre demoner som du først må bekjempe for å endelig kunne oppdage [Bauk] og drepe det."

Bauk-møtet virket likt Leshen-oppdraget i The Witcher 3, der lokalsamfunnet har blitt så vant til monsteret at de ser på det som en høyere makt som må blidgjøres, ellers risikerer de dets vrede.