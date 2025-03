Monument Valley 3 på vei til konsoller og PC i sommer

HQ

Siden det først ble lansert på Netflix sent i fjor, har Monument Valley 3 vært eksklusivt for mobile enheter. Det vil si, inntil nå, da det nydelige puslespilleventyret er på vei til en større skjerm via PC- og konsollutgivelsen.

Monument Valley 3 kommer til Nintendo Switch, PlayStation 4 og 5, Xbox Series X/S, samt PC via Steam denne sommeren. Du vil kunne spille gjennom Noors eventyr på gamepad eller med mus og tastatur.

De to første spillene, som tidligere bare var tilgjengelige på PC eller mobil, kommer også til konsoller. Monument Valley 1 & 2 lanseres på Xbox Series X/S, PS5 og PS4, samt Nintendo Switch den 5. april 2025.

Ifølge pressemeldingen betyr ikke dette at spillene forsvinner fra Netflix, og medlemmer kan fortsatt glede seg over alle tre eventyrene fra sin mobile enhet hvis de foretrekker det. Hold deg oppdatert med de siste oppdateringene fra Monument Valley her.