Moon Knight-regissør lager gjerne film av Call of Duty og GTA

Disney og Marvel sin Moon Knight-serie har premiere på Disney+ førstkommende onsdag, men jeg har allerede vært heldig nok til å få se de fire første episodene og slå av en prat med Mohamed Diab (regissøren som står bak fire av de seks episodene i serien). Du skal få tankene mine om førstnevnte på mandag, men allerede nå kan jeg dele litt fra intervjuet med herr Diab.

Jeg måtte jo selvsagt spørre om Mohamed Diab spiller noe, og gledelig nok gjør han faktisk det:

"Jeg spiller det mest grunnleggende tingene. For eksempel spiller jeg FIFA hver eneste dag. Problemet mitt er at jeg ikke kan slappe av ved å se en film eller TV-serie, for jeg ser dem ikke for moro skyld. Jeg ender opp med å analysere dem. Jeg ser redigeringen. Jeg ser alt, så det eneste som får meg til å slappe av er videospill. Som sagt spiller jeg bare de vanligste titlene: GTA, Red Dead Redemption og Call of Duty. De mest elementære og gigantiske spillene. Ikke noe særlig ukjent eller smått, men jeg fortsetter å spille hver gang jeg får sjansen. Det er min form for meditasjon."

Moon Knight er det første høybudsjettsprosjektet Diab har laget selv om han har fått flere store tilbud de siste årene, noe som skyldes at Marvel-serien virkelig virket interessant for han. Derfor fulgte jeg selvsagt om dette svaret med å høre om det finnes et spill eller en spillserie som han kunne likt å lage film eller TV-serie av. Svaret var helt klart ikke nei:

"Jeg tror flere av dem faktisk. Selv med mine relativt få erfaringer ville noe sånt som Call of Duty fungert. Flere spill i serien har imponert. De har fått David S. Goyer, skaperen av The Dark Knight sammen med Christopher Nolan, til å skrive noen av spillene. Serien har også hatt Oscar-vinnende komponister. Det er noe meget spennende der, så jeg ville helt klart tatt på meg jobben om manuset var bra. Helt klart noe som Call of Duty. Red Dead Redemption! (sa han plutselig med et stort smil om munnen). GTA. De er fantastiske opplevelser. Fantastiske og store prosjekter. Jeg er sikker på at de en dag blir filmer. Det kommer likevel til å ta år for å forsikre at filmen som skapes lever opp til spillenes suksess."

Uten å røpe for mye av frykt for å få Disney på nakken ville jeg helt klart sett en Call of Duty-film laget av Diab, for stilen hans kunne passet perfekt til noe slikt. Særlig satt i østen.