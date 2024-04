Moon Studios' CEO vil at PlayStation og Nintendo skal "omfavne tidlig tilgang"

HQ

Konseptet med et videospill som debuterer som en Early Access-tittel er ustabilt, noe vi faktisk har diskutert i dybden nylig på et av videoprogrammene våre. Med No Rest for the Wicked, laget av Ori-utvikleren Moon Studios, som den siste store Early Access-ankomsten, har samtaleemnet rundt Early Access blitt antent igjen, noe som Moon Studios' administrerende direktør Thomas Mahler nylig har berørt i et langt X-innlegg.

Mahler bemerker at det å velge å lansere No Rest for the Wicked som et Early Access-prosjekt var "en av de beste beslutningene vi kunne ha tatt". Når det gjelder hvorfor dette er tilfelle, bemerker han at tilbakemeldingene teamet kan samle inn fra faktiske spillere og ikke en fokusgruppe, er avgjørende, og også hvordan det gjør det mulig for utviklere å "virkelig perfeksjonere et produkt over tid" og ikke trenger å skynde seg på markedet, og kutte områder for å overholde tidsbegrensningene.

Deretter legger han til at han håper både PlayStation og Nintendo vil omfavne konseptet med tidlig tilgang, ettersom "Til syvende og sist vil folk bare spille gode spill. Det burde ikke ha noe å si hvordan spillet ble utviklet, bare at det ble det, og hvis spillerne ikke kan spille en god opplevelse på plattformen din, gjør du publikum en bjørnetjeneste."

Er du enig med Mahler, eller foretrekker du å kjøpe et spill når det er i "komplett tilstand"?