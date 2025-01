Moon Studios-sjef: En flott Banjo-Kazooie -tittel "kan konkurrere med 3D Mario og sannsynligvis selge lignende tall"

HQ

Hver gang Microsoft har et eller annet arrangement, har det samme mønsteret gjentatt seg i to tiår, nemlig at folk krysser fingrene for at Banjo-Kazooie skal komme tilbake i et nytt plattformeventyr. Flere ganger har Xbox-representanter sagt at de gjerne vil gjøre noe med figurene, men så langt har ingenting materialisert seg.

En som stiller seg på fansenes side og mener dette er en merkelig oppførsel fra Microsoft, er Ori and the Will of the Wisps-skaperen og Moon Studios-sjefen Thomas Mahler. Han sier at Microsoft ikke har noen familiespill og skriver på sosiale medier:

"Xbox har egentlig ikke noen familievennlige titler nå, i hvert fall ikke noe av kvalitet som de er kjent for.

Det var det jeg håpet Microsoft ville se i Ori, men Xbox handler helt klart om Halo, Gears og Forza, og ingenting annet har egentlig fått så mye oppmerksomhet."

Så hva bør de gjøre med det, ifølge Mahler? Svaret er Banjo-Kazooie, som han sier vil bli en kjempesuksess i de rette hendene:

"De har sittet på Banjo Kazooie uten at noe har skjedd der, selv om en virkelig talentfull utvikler sannsynligvis kunne lage et Banjo-spill som kunne konkurrere med 3D Mario og sannsynligvis selge lignende tall."

Vi tror ikke Mahler har helt rett i at Xbox Game Studios ikke har noen familiespill, med tanke på at de nå eier både Crash Bandicoot og Spyro the Dragon, men vi savner bjørnen og fuglen. Hva tror du, kunne en virkelig god Banjo-Kazooie ha utfordret Mario når det gjelder salg?