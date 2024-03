Moon Studios utelukker ikke å samarbeide med Microsoft igjen

HQ

Etter å ha levert de svært populære Ori and the Blind Forest og Ori and the Will of the Wisps sammen med Microsoft, kunngjorde Moon Studios at deres kommende tittel No Rest for the Wicked ville bli multiplattform og utgitt av Private Division.

Det har versert noen rykter om at Microsoft og/eller Moon Studios ikke var helt fornøyd med samarbeidet, og at dette skulle være grunnen til at de ikke samarbeider om sitt neste spill. Men studioets medgrunnlegger og administrerende direktør, Thomas Mahler, sier i et svar på et X-innlegg at dette ikke var tilfelle i det hele tatt, og at han er "ganske sikker på at vi fortsatt vil gjøre spennende ting med Xbox i fremtiden!"

Han sier at grunnen til at Moon Studios valgte Private Division var fordi de "ønsket å lansere Wicked på alle plattformer med Crossplay-støtte".

No Rest for the Wicked lanseres som Early Access på Steam den 18. april før det kommer til PlayStation 5 og Xbox Series S/X senere. Hva studioet vil gjøre etter det er foreløpig ukjent - men vi vet allerede at vi er interessert etter de to Ori-spillene og det svært lovende No Rest for the Wicked.