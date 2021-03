Moonglow Bay er fiskernes svar på Animal Crossing

Hva får man når Animal Crossing, Cooking Mama og The Legend of Zelda: Breath of the Wild er store inspirasjonskilder? Et fiskespill ifølge utviklerne i Bunnyhug.

De fikk nemlig æren av å avduke Moonglow Bay for PC og Xbox i dagens [email protected], og her inntar du rollen som en fisker i en fargerik voxelverden. Her må du, familien og vennene prøve å redde den vesle plassen ved å fiske og lage mat for harde livet. Mens du prøver å bringe de over 100 fiskeartene på bordet vil både fiske- og matlagings-ferdighetene dine forbedres, samtidig som at fortjenesten kan brukes til å forbedre både båten, agnet og utstyret ditt.

Moonglow Bay vil også lanseres på Xbox Game Pass med en gang det kommer senere i år.