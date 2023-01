Moonstone Island-demo nå tilgjengelig på Steam

Vi fortsetter å se mot horisonten etter nye lifesim-spill, men sannheten er at sjangeren er så blomstrende nå at for at en tittel skal skille seg ut, må den tilby noe mer, noe som er interessant og unikt. I dag har vi et forslag til en lifesim-tittel som tilsynelatende møter disse kravene, som du kan prøve selv nå, nemlig Moonstone Island.

Det er et lifesim-eventyr med et lite snev av monstersamling og turbasert kamp. Interessant nok, akkurat som Spirittea, har utviklerne i Studio Supersoft hentet inspirasjon fra Hayao Miyazakis arbeid, spesifikt Nausicaä of the Valley of the Wind. Raw Fury har gitt ut en gratis demo som nå er tilgjengelig på Steam, som du finner her.

Med elementer som minner om Pokémon, Slay the Spire og Stardew Valley, ser Moonstone Island ut som et flott sted å drive en gård, møte nye venner og dra på eventyr med søte skapninger. Sjekk ut traileren for spillet nedenfor.