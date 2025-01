Mophies 3-i-1 reiselader er ideell for Apple-entusiasten som er på farten

HQ

Som en del av vår langvarige og kontinuerlige videoserie om teknologi Quick Look, har vi nå tatt en titt på en ny trådløs ladeløsning fra Mophie. Denne er kjent som 3-in-1 Travel Charger, og den er en ideell måte å lade opp tre enheter samtidig, nærmere bestemt Apple, mens du er på farten og borte fra hjemmet.

Enheten kan lade opp en iPhone, en Apple Watch og noen AirPods samtidig, alt gjennom trådløs Qi2-lading som bruker MagSafe-teknologi for å sikre at hver enhet forblir magnetisk låst på plass. Den gir også 15 W strøm til telefonen, 7,5 W til Watch og 5 W til AirPods, samtidig som den har en 40 W veggadapter for å sikre at den fungerer over hele verden.

Hvis du vil lære mer om Mophie 3-in-1 Travel Charger, kan du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om dingsen.