Mordred blir Smite 2s neste gud

Ettersom Smite 2 er en oppfølger til Smite og om noe mer av en seriøs oppgradering enn en helt ny tittel, vil flertallet av de spillbare gudene som er tilgjengelige og vil være tilgjengelige i fremtiden, være oppdaterte karakterer fra det originale spillet. Nøkkelordet der er imidlertid de fleste, da det for øyeblikket er en gud tilgjengelig som er helt ny og eksklusiv for Smite 2, med det som er Hecate, og snart vil hun få selskap av en lenge etterspurt gud også.

Fordi Titan Forge har bekreftet at Mordred vil være den neste guden som blir med Smite 2, og mens vi kan forvente et skikkelig og dypere blikk på karakteren senere i dag, har vi allerede blitt fortalt mye om den vridde Arthurian-ridderen.

Mordred vil være en nærkamp, fysisk skadekarakter som utmerker seg med en høy styrke og intelligensbygging som gjør at han kan legge ut høyt trykk mens han forblir mobil. Han har et mørkt riddertema som passer til hans lore og vil bringe en ny energiressurs kjent som Wrath som oppnås over tid og vil styrke hans evner.

For de som ikke er klar over hvem Mordred er, er han faktisk nemesis av kong Arthur som startet en krig som til slutt så den store kongen og den onde ridderen drepe hverandre. Titan Forge stater: "Mordred ble avbildet som nevø av kong Arthur, mens senere varianter beskrev ham som en uekte sønn i stedet. Uansett oppvekst førte Mordreds historie alltid til samme slutt, nemlig den forræderiske krigen om kronen og den brutale undergangen som fulgte."