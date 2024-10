Morgan avslutter produksjonen av Plus Six med fantastiske modeller i begrenset opplag

HQ

Morgan Morgan er en av de siste bilprodusentene som fortsatt designer biler som ser ut som om de med letthet kunne passet inn i 1920-tallet. Den nåværende modellen som bilprodusenten produserer, heter Plus Six, men denne modellen nærmer seg slutten av sin produksjonsperiode, som etter planen skal avsluttes tidlig i 2025. Derfor har Morgan annonsert en skifermodell i begrenset opplag som vil markere slutten på Plus Six.

Den vil bli kjent som Plus Six Pinnacle, og det vil bare bli laget 30 eksemplarer. Den vil debutere med en av tre tilgjengelige interiørfarger, ha en rekke utvendige lakkeringsalternativer, vil tilby saueskinnstepper, en midtsøyle i teakfinér samt en nedre dashbordskinne i massiv teak, og med inspirasjon fra japansk marquetry vil den ha en logo innlagt i midtsøylen og en finish i aluminium.

Plus Six Pinnacle vil bli drevet av en V8-motor som ligner på Plus 8 fra 1968, og når det gjelder prisingen av bilen, lover Morgan at de vil begynne på £96,995, noe som betyr at de ikke er helt i superbilterritoriet.

Morgan Også i en pressemelding skriver selskapet at de vil introdusere sin neste flaggskipmodell i 2025.

Dette er en annonse: