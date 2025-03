Morgan viser frem en ny Supersport-modell som anses som "en utvikling av design"

HQ

I en verden der elbiler blir stadig mer populære, er det alltid forfriskende å se en bilprodusent komme med en ny, elegant modell med forbrenningsmotor som utstråler eleganse og klasse. Det var nettopp det Morgan hadde i vente for sine fans i går da de presenterte sin nyeste modell, Supersport, for verden.

Dette er en slående modell som anses som "en evolusjon av design, dynamikk og raffinement i like stor grad." Den er bygget på en ny CXV-plattform i aluminium og benytter en "analog kjøreopplevelse som er synonymt med Morgan sportsbiler, noe som gir føreren større følelse og en dypere forbindelse til bilen."

Bilen drives av en 3,0-liters sekssylindret motor med dobbel turbolader på 335 hk, har et utskiftbart mykt og hardt tak, et bagasjerom bak, en monteringsmekanisme for sideskjerm og noen mer moderne elementer også, som Bluetooth-tilkobling, et Sennheiser-lydanlegg og trådløs lading av mobiltelefonen.

Supersport kommer i to farger, en Armeria Lilac -variant og en Bahama Blue -variant, og etter at den ble avslørt i går, kan fansen allerede skreddersy sine egne versjoner av bilen, selv om du må ut med minst £102 000 for å faktisk legge en til samlingen din også.

