Morrowind og Skyrim utnytter suksessen til The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered The Elder Scrolls IV har vært en stor suksess for Bethesda og Xbox siden lanseringen i forrige uke for Xbox Series X|S, PlayStation 5 og PC. At det ble annonsert og utgitt på samme dag, ser ut til å ha vært en genistrek, og spørsmålet er om Bethesda-fansen har vært så lyriske siden The Elder Scrolls V: Skyrim ble utgitt så langt tilbake som i 2011.

Apropos Skyrim, vi så nettopp at spillet har økt med 26% blant aktive spillere på Xbox siden før Oblivion Remaster ble sluppet, og ikke bare det. Til og med The Elder Scrolls III: Morrowind og det originale Oblivion har økt så mye som 113 %. Dette er veldig gode nyheter for et Bethesda som trenger litt godvilje etter de blandede meningene om Starfield. Forhåpentligvis vil flagget holde seg høyt til The Elder Scrolls VI kommer.