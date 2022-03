Morsomme slemminger får egen Lego Star Wars: The Skywalker Saga-trailer

HQ

Vi er nå litt under to uker unna lanseringen av Lego Star Wars: The Skywalker Saga og muligheten til å spille som utrolig mange velkjente figurer fra det kule universet. Da snakker jeg ikke bare om heltene heller.

Akkurat dette fokuserer dagens trailer på siden den viser frem noen av slemmingene vi skal få løpe rundt som i Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Med alle de ni hovedfilmene samlet betyr dette blant annet Darh Maul, Count Dooku, General Grievous, Supreme Leader Snoke, Kylo Ren, Captain Phasma, Boba Fett og selvsagt både Palpatine og Darth Vader. Noen av dem i situasjoner som setter dem i et langt mer morsomt lys enn filmene, noe du kan se eksempler på under.