Mortal Kombat 1 avsløringen kan komme denne uken

Et nylig innlegg fra Ed Boons Twitter-side har Mortal Kombat-fans som tror at de vil få en slags kunngjøring eller riktig avsløring for det neste spillet i serien denne uken.

Mens Boon vanligvis er kjent for sin erting på Twitter, virker denne siste tweeten mye mindre kryptisk enn hans vanlige meldinger og troll. Han skrev: "DENNE UKEN SKAL VÆRE MORO", med avstand mellom bokstavene linje for linje bare for å få oss til å lese litt lenger.

Selvfølgelig bekrefter ikke Boon hva som kommer denne uken, men med tanke på at vi har visst om Mortal Kombat 1, eller 12, eller hva det heter, i noen tid nå, og så venter vi egentlig bare på å se hva NetherRealm har å vise oss. Noen diskuterer også muligheten for et PlayStation Showcase som skjer i slutten av mai eller begynnelsen av juni, med noen få som tror at en kunngjøring av et show neste uke vil skje senere denne uken.

Er du spent på neste Mortal Kombat?