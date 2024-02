Mortal Kombat 1 får endelig "Krossplay" neste uke

HQ

NetherRealm har bekreftet at Mortal Kombat 1 -spillere på flere ulike plattformer endelig vil kunne slåss mot hverandre allerede neste uke. Kampspillet, som i praksis startet seriens historie på nytt (igjen), får det som kalles "krossplay" i neste oppdatering, som kommer neste uke.

NetherRealm har sagt at denne crossplay-funksjonen ikke vil strekke seg til alle plattformer, og at bare PC (Steam og Epic Games Store), PS5 og Xbox Series X/S kan se frem til å spille sammen. Du kan altså ikke forvente å kunne bruke din RTX 4090-drevne PC-kampstasjon til 5 000 dollar som kan klokke spillet til 300 fps for å banke opp Switch-spillere som sliter med å holde 30 fps med det første.

Vi kan forvente mer informasjon om denne funksjonen i begynnelsen av neste uke, men i mellomtiden kan du lese mer om den kommende Peacemaker-figuren her.