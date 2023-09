Mortal Kombat 1 gir spiller 1 en urettferdig fordel

HQ

Det er en stor dag for alle verdens yngre søsken, for Mortal Kombat 1 har et reelt problem hvis du velger spiller 2. Hvis du havner i spiller 2-sporet, vil ikke kombinasjonene dine kunne kobles helt sammen. Et merkelig problem, men som har blitt vist i YouTube-klipp og plukket opp av produktive spillere.

Uansett hvilken fighter du velger, hvilken Kameo du har, eller hvilken stilling du har, vil du ikke kunne sette sammen kombinasjoner på samme måte som spiller 1 kan. Selv om WB Games' feilportal ikke oppgir noen årsak til dette problemet, tror spillerne at det er et problem med hurtboxen til spiller 1.

Heldigvis sier feilportalen at problemet er under etterforskning, noe som betyr at vi bør få en løsning før eller siden. Inntil da er det en god grunn til å unngå å velge spiller 2 hvis du har en venn på besøk for å spille Mortal Kombat 1.