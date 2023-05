Mortal Kombat 1 har en enorm filstørrelse

HQ

Det er bekreftet på Mortal Kombat 1 sin Steam-side at spillet vil ta opp 100 GB harddisk- eller SSD-plass, i det minste på PC. Selv om det er potensial for at det kan være annerledes for konsoller, er det mange på nettet som uttrykker at de ikke er spesielt glade for å gi opp så mye plass til det som først og fremst er et kampspill.

Dette er også uten noen av DLC Kombat Packs, som sannsynligvis vil spise opp enda mer plass på datamaskinen din. Bortsett fra etterspørselen etter plass, ser det imidlertid ut til at Mortal Kombat 1 ikke krever så altfor høye PC-spesifikasjoner, for den anbefalte ytelsen trenger du bare et GTX 1080 Ti eller tilsvarende kort, 8 GB RAM og en Intel Core i5-8400 eller tilsvarende AMD-prosessor.

Tatt i betraktning at utviklerne må pakke Earthrealm, Outworld, Netherrealm og omtrent 10 andre riker i dette spillet, kan vi se hvorfor det kan ta mye plass.

Hva tror du om dette? Bør Mortal Kombat 1 trenge å ta opp mindre SSD-plass?