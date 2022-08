Mortal Kombat 11 får en 30th Anniversary Ultimate Bundle

HQ

Mortal Kombat 11 ble utgitt for litt over tre år siden og har siden blitt utvidet og forbedret på flere imponerende måter. Det er det nyeste spillet i serien som opprinnelig startet 8. oktober 1992, og vi antok at Netherrealm Studios ville markere dette 30-årsjubileet på en eller annen måte, muligens ved å annonsere Mortal Kombat 12, som har vært ryktet lenge.

Det viser seg at de faktisk skal feire dette jubileet, men det ser ut til at det vil skje på en desidert mindre spektakulær måte enn håpet. Som nevnt av flere personer på sosiale medier, har et produkt kalt Mortal Kombat: The 30th Anniversary Ultimate Bundle blitt lagt ut for forhåndssalg via Amazon UK for noen dager siden.

Det spesielle med denne utgaven av Mortal Kombat 11 Ultimate er at den leveres i en steelbook i tillegg til at du også får Mortal Kombat-filmen fra 2021. Ettersom pakken koster £29,99 (rundt 350 kroner), gir den ganske god valuta for pengene - men Mortal Kombat fortjener vel en større feiring enn dette? La oss krysse fingrene for at Netherrealm Studios har noe mer i vente for fansen.