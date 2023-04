Mortal Kombat 2 begynner å filme i juni

HQ

Selv om den ikke var like vellykket som noen andre videospilltilpasninger, endte Mortal Kombat-filmen opp med å gjøre det bra nok til at Paramount bestemte seg for å gi grønt lys til en oppfølger ganske raskt etter at den første kom.

Siden da har vi hørt små biter av informasjon om filmen, og dette fortsetter i dag, som svar på en rapport fra Geek Vibes på Twitter, bekreftet oppfølgerens produsent, Todd Garner, at filmen vil begynne å filme i juni i Australia.

Produksjonen vil da vare til september, noe som betyr at det forhåpentligvis ikke vil være for lenge til vi begynner å høre enda mer informasjon og nyheter knyttet til denne neste delen i den moderne Mortal Kombat filmserien.