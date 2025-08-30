Mortal Kombat 2 har blitt forsinket med åtte måneder

HQ

Tanken var at vi skulle få glede oss over virkelig blodige Fatalities og underholdningsvold av det mest underholdende slaget i den kommende filmen Mortal Kombat 2 den 24. oktober. Men... det er en veldig fullpakket uke med mange store filmer og Halloween rett rundt hjørnet, når folk gjerne vil nyte en skrekkfilm i kinomørket.

Så hva gjør Warner Bros med dette? Vel, Deadline rapporterer at de rett og slett har valgt å utsette lanseringen, og det med en betydelig margin. I stedet for en senere høstpremiere (som ville ha krevd at en annen film ble flyttet), vil den nå lanseres 15. mai neste år.

Deadline påpeker at det ikke er mangel på kvalitet som har ført til denne avgjørelsen - filmen har fått toppkarakterer på testvisninger - men snarere et enkelt forsøk på å selge så mange kinobilletter som mulig.

Hadde du tenkt å se Mortal Kombat 2, og er det greit for deg å måtte vente til mai med å se Karl Urban i rollen som Johnny Cage?