Mortal Kombat ble nesten kalt Kumite

Det var vanskelig å tro noe denne helgen siden det var 1. april, og både privatpersoner og selskaper liker å spøke litt. 1. april var også dagen da Ed Boon bestemte seg for å dele et gammelt navn han (og sannsynligvis Mortal Kombat-medskaperen John Tobias) en gang vurderte for Mortal Kombat.

Det viser seg at av titlene de lekte med før de slo seg til ro var Kumite. Mens Kumite er et godt navn (karate-relatert) som er ganske ofte brukt for kampturneringer og så videre er vi veldig glade for at de tenkte på dette litt lenger. Det er vanskelig å forestille seg Mortal Kombat i dag uten "Combat", og stort sett alle andre ord på C stavet med en K - eller hva tror du?