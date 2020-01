Mortal Kombat blir animasjonsfilm i sommer

Mens arbeidet med en nye live action Mortal Kombat-film har startet for fullt kan Warner Bros. nå avsløre at vi ikke trenger å vente såpass lenge før vi får se de velkjente slåssekjempene denge løs på hverandre i en film.

Selskapet kan nemlig fortelle The Hollywood Reporter at en animert Mortal Kombat-film skal komme før sommeren. Den vil hete Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, og det er Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham og Justice League: Throne of Atlantis) som står for regien og Jeremy Adams (Supernatural og Teen Titans Go! Vs. Teen Titans) som har skrevet manuset.

Når det kommer til slåssekjempene kan man trygt si at serien er godt representert med Joel McHale som Johnny Cage, Jennifer Carpenter som Sonya Blade, Jordan Rodrigues som Lui Kang, Patrick Seitz som Scorpion og Hanzo Hasashi, Steve Blum som Sub-Zero, Artt Butler som Shang Tsung, Darin De Paul som Quan Chi, Robin Atkin Downes som Kano, David B. Mitchell som Raiden, Ike Amadi som Jax Briggs, Kevin Michael Richardson som Goro, Grey Griffin som Kitana og Satoshi Hasashi og til slutt Fred Tatasciore som Demon Torturer. Dessverre har vi ikke fått bilder av disse, men du kan se logoen til filmen under.

Har du troa?