Mortal Kombat er tidenes bestselgende kampspillserie

I en ny pressemelding har NetherRealm bekreftet at Mortal Kombat-serien har solgt over 80 millioner eksemplarer totalt.

I et nytt sammenligningsbilde lagt ut av TweakTown, kan vi se at dette også gjør Mortal Kombat til den mest solgte kampspillfranchisen gjennom tidene, og overgår Super Smash Bros. sitt totale salgstall på 72.39 millioner, og Street Fighter og Tekken, som ligger på henholdsvis 49 og 54 millioner.

Dette er en imponerende bragd for Mortal Kombat, og viser at spillere over hele verden har en forkjærlighet for overdreven glorifisert vold. Med Mortal Kombat 1 som slippes i september, er det sannsynlig at vi vil se dette tallet skyte opp igjen ganske snart.