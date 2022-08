Mortal Kombat Legends: Snow Blind virker merkelig tam i trailer

HQ

Nå skal Netherrealm sine Mortal Kombat-spill ha skryt for knallgode kontroller, fantastiske animasjoner og kule figurer, men det må sies at franchisen likevel er mest kjent for den detaljerte volden sin. Derfor overrasker den første traileren for Mortal Kombat Legends: Snow Blind.

Animasjonsfilmen som kommer i oktober virker nemlig relativt snill hva megden blod og brutalitet angår, selv sett i forhold til forgjengerne Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge og Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms. Litt blir det nok uansett når Kenshi tar opp kampen mot en Khano som håper å bli en mektig hersker.